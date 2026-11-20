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SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı müsabaka için yola çıktı.

Samsunspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Müsabaka Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlı ekip, yarınki mücadele öncesinde İstanbul'a gitti.

Puan tablosunda 17'nci sırada bulunan Samsunspor, kendi sahasında aldığı Tümosan Konyaspor galibiyetinin ardından seriyi devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise ligde zirvedekini yerini koruyarak karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. 4'üncü hakem olarak ise Fatih Tokail görev alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı