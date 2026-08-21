Samsunspor Rize'de İlk Galibiyeti Hedefliyor
Trendyol Süper Lig 2. haftasında Samsunspor, yarın saat 19.00'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İlk hafta Göztepe ile 3-3 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, Rize'den 3 puanla dönmek istiyor. Sakat oyuncular Tavsan, Coulibaly, Sousa ve Assoumou kadroda yok.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.
Ligin ilk haftasında sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalan kırmız-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşısında ligin ilk galibiyetini almak istiyor.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Elayis Tavsan, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Jaures Assoumou, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
Yeni transferlerden Elliot Watt'ın, İskoçya Futbol Federasyonu tarafından verilen 1 maçlık cezanın ardından Çaykur Rizespor karşısında ilk kez oynaması bekleniyor.