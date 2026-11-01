Samsunspor Yardımcı Antrenörü Jumic, 5-2'lik yenilgide fırsat verdiğimizi söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda İstanbul Başakşehir'e 5-2 yenilen Samsunspor'da yardımcı antrenör Danijel Jumic, maçta istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Nenad Bjelica'nın cezası nedeniyle yardımcı antrenör Jumic katıldı.

Maça istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Danijel Jumic, "Çok zor bir maçtı. İstediklerimizi sahaya yansıtmakta zorlandık. Başakşehir, verdiğimiz fırsatları doğru kullandı. Sonraki maçımıza odaklanmamız gerekiyor. Uzun süredir puan alamıyoruz. Kolay değil. Oyuncuların öz güven eksiklikleri var. Bunu futbolculara kazandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA