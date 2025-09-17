Haberler

Samsunspor ve Kasımpaşa 0-0 Beraber Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi. Maçta iki takım da etkinlik gösterirken, net pozisyonlardan yararlanamadılar.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

Samsunspor : Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 70 Soner Gönül), Celil Yüksel (Dk. 70 Makoumbou), Ntcham, Holse, Musaba (Dk. 88 Tahsin Bülbül), Mouandilmadji

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Cem Üstündağ (Dk. 77 Cafu), Hajradinovic, Ali Yavuz Kol (Dk. 90+3 Espinoza), Ounes, Fall (Dk. 77 Kubilay Kanatsızkuş)

Sarı kartlar: Dk. 48 Ntcham, Dk. 65 Musaba, Dk. 74 Makoumbou, Dk. 90+2 Tahsin Bülbül ( Samsunspor ), Dk. 29 Ben Ounes, Dk. 74 Ali Yavuz Kol, Dk. 80 Cafu ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Samsunspor- Kasımpaşa karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı.

51. dakikada Samsunspor atağında Tomasson'un sağ çaprazdan orta şut karışımı vuruşunda kaleci Gianniotis'i geçen top, kale çizgisi önünden sekerek auta çıktı.

82. dakikada ev sahibi takımın atağında Mouandilmadji'nin ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleye giden topu, kaleci Gianniotis, uzaklaştırdı.

87. dakikada Kasımpaşa'nın atağında Ali Yavuz Kol'un ceza sahası dışından yerden şutunda top, direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
