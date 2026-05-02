Samsunspor ve Galatasaray stadyuma geldi

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında oynanacak Samsunspor - Galatasaray karşılaşması öncesi takım otobüsleri 19 Mayıs Stadyumu'na giriş yaptı.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Samsunspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın kafilesi otobüsler ile stadyuma giriş yaptı. Samsunsporlu taraftarlar takımlarını tezahüratla karşılarken, Galatasaray takım otobüsüne tepkiler gösterdi. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadan stadyuma giriş yapan kafileler, maçın başlamasına saatler kala son hazırlıklarını yapmak için soyunma odalarına giriş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı