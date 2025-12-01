Samsunspor ve Corendon Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Musaba'nın 15. dakikada attığı golle öne geçen Samsunspor, Corendon Alanyaspor'un 90+1. dakikada Güven Yalçın ile eşitliği sağlamasıyla maçta sonuç 1-1 olarak tamamlandı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mehmet Salih Mazlum
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 62 Mendes), Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse (Dk. 88 Soner Gönül), Eyüp Aydın (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Musaba (Dk. 85 Yunus Emre Çift), Ndiaye (Dk. 62 Moundilmadji)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima (Dk. 86 Güven Yalçın ), Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 64 İbrahim Kaya), Makouta, Ruan, Meschack (Dk. 46 Ogundu), Hagi (Dk. 78 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 78 Mounie)
Goller: Dk. 15 Musaba ( Samsunspor ), Dk. 90+1 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+3 Mendes ( Samsunspor ), Joao Pereira (Maç bittikten sonra) (Alanyaspor Teknik Direktörü)
Sarı kartlar: Dk. 38 Emre Kılınç, Dk. Dk. 44 Eyüp Aydın, Dk. 68 Tomasson ( Samsunspor ), Dk. 48 Ümit Akdağ, Dk. 90+5 Makouta (Corendon Alanyaspor)
56. dakikada Hagi'nin korner atışından ortasına iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda ağlara doğru giden topu kaleci Okan Kocuk, son anda çizgi üzerinde yatarak bloke etti.
84. dakikada Emre Kılınç'ın aşırtma pasında ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın plase vuruşunda top yandan auta çıktı.
90+1 dakikada Corendon Alanyaspor eşitliği sağladı. Ümit Akdağ'ın pasında ceza saha içinde topla buluşan Güven Yalçın, kaleci Okan Kocuk'un yanından meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.