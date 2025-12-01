Haberler

Samsunspor ve Corendon Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Musaba'nın 15. dakikada attığı golle öne geçen Samsunspor, Corendon Alanyaspor'un 90+1. dakikada Güven Yalçın ile eşitliği sağlamasıyla maçta sonuç 1-1 olarak tamamlandı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mehmet Salih Mazlum

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 62 Mendes), Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse (Dk. 88 Soner Gönül), Eyüp Aydın (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Musaba (Dk. 85 Yunus Emre Çift), Ndiaye (Dk. 62 Moundilmadji)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima (Dk. 86 Güven Yalçın ), Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 64 İbrahim Kaya), Makouta, Ruan, Meschack (Dk. 46 Ogundu), Hagi (Dk. 78 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 78 Mounie)

Goller: Dk. 15 Musaba ( Samsunspor ), Dk. 90+1 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+3 Mendes ( Samsunspor ), Joao Pereira (Maç bittikten sonra) (Alanyaspor Teknik Direktörü)

Sarı kartlar: Dk. 38 Emre Kılınç, Dk. Dk. 44 Eyüp Aydın, Dk. 68 Tomasson ( Samsunspor ), Dk. 48 Ümit Akdağ, Dk. 90+5 Makouta (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Samsunspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

56. dakikada Hagi'nin korner atışından ortasına iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda ağlara doğru giden topu kaleci Okan Kocuk, son anda çizgi üzerinde yatarak bloke etti.

84. dakikada Emre Kılınç'ın aşırtma pasında ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın plase vuruşunda top yandan auta çıktı.

90+1 dakikada Corendon Alanyaspor eşitliği sağladı. Ümit Akdağ'ın pasında ceza saha içinde topla buluşan Güven Yalçın, kaleci Okan Kocuk'un yanından meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Yayın açıp bu sözlerle isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı

Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı

Yüzbaşı uçaktan keşfetti: Dışarı çıkarılması durdurulmalı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü

Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.