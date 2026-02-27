Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu kuraları çekildi. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'un bu turdaki rakibi belli oldu.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ

UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Rayo Vallecano oldu. Samsunspor bu turdaki ilk maçı 12 Mart'ta, rövanşı ise 19 Mart'ta oynayacak.

Samsunspor'un Rayo Vallecano'yu elemesi halinde Konferans Ligi çeyrek finalinde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İŞTE EŞLEŞMELER