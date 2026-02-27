Haberler

Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Güncelleme:
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Rayo Vallecano oldu. Samsunspor bu turdaki ilk maçı 12 Mart'ta, rövanşı ise 19 Mart'ta oynayacak.

  • Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano ile eşleşti.
  • Samsunspor'un Rayo Vallecano ile ilk maçı 12 Mart'ta, rövanşı 19 Mart'ta oynanacak.
  • Samsunspor, Rayo Vallecano'yu elemesi durumunda çeyrek finalde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu kuraları çekildi. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'un bu turdaki rakibi belli oldu.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ

UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Rayo Vallecano oldu. Samsunspor bu turdaki ilk maçı 12 Mart'ta, rövanşı ise 19 Mart'ta oynayacak.

Samsunspor, Rayo Vallecano ile eşleşti. Samsunspor, Rayo Vallecano'yu elemesi halinde Konferans Ligi çeyrek finalinde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İŞTE EŞLEŞMELER

  • Samsunspor - Rayo Vallecano
  • AEK Larnaca - Crystal Palace
  • Sigma Olomouc - Mainz
  • Lech Poznan - Shakhtar Donetsk
  • AZ Alkmaar - Sparta Prag
  • Fiorentina - Rakow
  • Celje - AEK
  • Rijeka - Strasbourg
