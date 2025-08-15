Samsunspor'un Rakibi Panathinaikos Oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor'un karşılaşacağı rakip Panathinaikos oldu. Yunan ekibi, Shakhtar Donetsk'i penaltı atışlarıyla eleyerek bir üst tura yükseldi.

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi, Panathinaikos oldu.

Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etti.

İlk maçı 0-0 berabere biten eşleşmenin rövanşında da normal süre ve uzatma devreleri golsüz sona erdi. Penaltılarla rakibine 4-3 üstünlük kuran Panathinaikos, play-off turuna yükseldi.

Ukrayna ekibinde Oleh Ocheretko, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, aynı dakikada hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü.

Samsunspor ile Panathinaikos'un karşılaşacağı play-off turunda maçlar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

