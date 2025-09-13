Haberler

Samsunspor'un Futbolcusu Soner Aydoğdu Sakatlandı

Samsunspor'un deneyimli futbolcusu Soner Aydoğdu, Antalyaspor maçı hazırlıkları sırasında sağ kasık bölgesinden sakatlandı. Kulüp, tedavi sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Samsunspor'un deneyimli futbolcusu Soner Aydoğdu, Antalyaspor maçı hazırlıkları sırasında yapılan antrenmanda sağ kasık bölgesinden sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sağ kasık bölgesindeki (M. Adduktor longus) kasında sakatlık oluştuğu, sağlık ekibi tarafından tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Soner Aydoğdu'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
