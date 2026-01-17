Haberler

Samsunspor'da Holse, Gençlerbirliği kamp kadrosundan çıkarıldı

Samsunspor'un Danimarkalı kanat oyuncusu Carlo Holse, geçirdiği sindirim sistemi enfeksiyonu nedeniyle Gençlerbirliği kamp kadrosundan çıkarıldı. Oyuncuya geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncu Carlo Holse'nin sindirim sistemi enfeksiyonu geçirdiği duyuruldu.

Oyuncuya geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, Holse'nin Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
