Samsunspor'un 61. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Samsunspor Kulübü’nün 61. kuruluş yıl dönümünde, Atakum Yat Limanı’nda toplanan yüzlerce taraftar, saat 20.55’te meşalelerini yakarak kutlama yaptı.
Samsunspor Kulübünün 61. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar, meşale gösterisiyle kutladı.
Samsun'da 30 Haziran 1965'te kurulan Samsunspor Kulübünün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla meşale gösterisi gerçekleştirildi.
Atakum ilçesindeki Yat Limanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, sahil boyunca yan yana dizildi.
Samsun'un plaka koduna atıfta bulunan taraftarlar, saat 20.55'te meşalelerini yaktı.
Kaynak: AA / İlyas Gün