Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija ile eşleşti

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija ile eşleşti
Güncelleme:
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımı ile eşleşti. İlk maç 19 Şubat'ta deplasmanda, rövanş ise 26 Şubat'ta evinde oynanacak.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile eşleşti. Kırmızı-beyazlılar, ilk maçını 19 Şubat'ta deplasmanda, rövanşı da 26 Şubat'ta evinde oynayacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde Türkiye'yi bu organizasyonda temsil eden tek takım olan Samsunspor, Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile eşleşti. Kırmızı-beyazlılar, eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 19 Şubat'ta oynayacak. Rövanş ise 26 Şubat Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Turu geçen taraf, 27 Şubat'ta çekilecek kura ile son 16 turunda Rayo Vallecano ya da Shakhtar Donetsk takımlarından biriyle eşleşecek.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Shkendija - Samsunspor

KuPS Kuopio - Lech Poznan

Noah - AZ Alkmaar

Zrinjski - Cristal Palace

Jagiellonia - Fiorentina

Drita - Celje

Sigma Olomouc - Lausanne-Sport

Omonoia - Rijeka - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
