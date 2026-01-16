Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija ile eşleşti
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde Türkiye'yi bu organizasyonda temsil eden tek takım olan Samsunspor, Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile eşleşti. Kırmızı-beyazlılar, eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 19 Şubat'ta oynayacak. Rövanş ise 26 Şubat Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
Turu geçen taraf, 27 Şubat'ta çekilecek kura ile son 16 turunda Rayo Vallecano ya da Shakhtar Donetsk takımlarından biriyle eşleşecek.
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle:
Shkendija - Samsunspor
KuPS Kuopio - Lech Poznan
Noah - AZ Alkmaar
Zrinjski - Cristal Palace
Jagiellonia - Fiorentina
Drita - Celje
Sigma Olomouc - Lausanne-Sport
Omonoia - Rijeka