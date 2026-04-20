Samsunspor'da, Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Samsunspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikten sonra Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını başlattı. Teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan idmanda oyuncular çeşitli çalışmalar yaptı.
1 mağlup eden Samsunspor, ara vermeden Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde, Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma; rondo ve şut organizasyonlarıyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş karşılaşmasında forma giyen oyuncular günü fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı