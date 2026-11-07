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Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Samsunspor'un golünü 39. dakikada Sekongo attı.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Gürcan Hasova, Mert Bulut, Selim Şenöz

Samsunspor : Bilal Bayazıt, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Watt, Samed Onur, Coulibaly, Sekongo, Sousa, Bayo

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Awaziem, Baniya, Masuaku, Toht, Melih İbrahimoğlu, Colley, Gonçalves, Dompe, Muhammed Mustafa

Gol: Dk. 39 Sekongo ( Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 14 Samed Onur ( Samsunspor ), Dk. 40 Masuaku (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

15. dakikada Bayo'nun pasına hareketlenen Coulibaly'in şutunda kaleci Bahadır Göngördü topu yatarak bloke etti.

25. dakikada Masuaku'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Colley'in şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

29. dakikada Tomasson'un sol çaprazdan ortasında Bayo'nun altıpas içine indirdiği topa Coulibaly bomboş pozisyonda dokunamayınca defans, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

31. dakikada Sousa'nın ara pasında Sekongo, kaleci Bahadır Göngördü ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Bahadır Göngördü gole izin vermedi.

39. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Coulibaly'in pasında Sekongo plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Samsunspor karşılaşmanın ilk yarısın 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA
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