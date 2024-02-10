Samsunspor Transfer Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kış transfer sezonunda 3 oyuncuyu kadrosuna katarken, 3 oyuncusu ile de yollarını ayırdı.

FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı sezon sonuna ertelenen Samsunspor, kış transfer döneminde 2'si yabancı 3 oyuncuyu kadrosuna kattı. 9 Şubat gecesi sona eren 2. Transfer ve Tescil dönemi döneminde kırmızı-beyazlı ekip Sivasspor'dan 33 yaşındaki kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık, 29 yaşındaki forvet Benito Raman ile 2,5 yıllık ve 25 yaşındaki kanat oyuncusu Arbnor Muja ile de 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor'da devre arasında ilk ayrılık Mickael Tırpan ile yaşandı. Tecrübeli futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Tırpan, Belçika'nın Lierse takımına gitti. Sezon başında Porto'dan transfer edilen Nanu Gomes, Portekiz ligi ekiplerinden Estrela'ya sezon sonuna kadar kiralandı. Son ayrılık ise ilk devrenin tamamına yakınını sakatlıklarla geçiren forvet oyuncusu Gaetan Laura ile yaşandı. Laura, 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne sezon sonuna kadar kiralandı.

Samsunspor, sezonun geri kalanında şu isimlerle ligde kalma mücadelesi verecek:

"Ali Taha Demir (U19), Alim Öztürk, Alper Pazar, Arbnor Muja, Bedirhan Çetin (U19), Berhan Deniz (U19), Carlo Holse, Dinmukhamed Saiyn (U19), Efe Törüz (U19), Emre Kılınç, Enes Albak (U19), Ercan Kara, Flavien Tait, Halil Yeral, Mustafa Tan (U19), Jakup Szumski, Oliver Ntcham, Kingsley Schindler, Lubo Satka, Marc Bola, Marius Moundilmadji, Moryke Fofana, Muammer Yıldırım, Muhammed Gümüşkaya, Muhammet Özbaskıcı (U19), Nany Dimata, Okan Kocuk, Osman Çelik, Benito Raman, Van Drongelen, Soner Aydoğdu, Soner Gönül, Taha Tosun (U19), Taylan Antalyalı, Umut Kırılmaz (U19), Ait Bennasser, Yunus Çift ve Zeki Yavru." - SAMSUN