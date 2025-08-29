Samsunspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 31 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Panathinaikos karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme idmanı yaptı. Diğer oyuncular ise koordinasyon, pas ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.