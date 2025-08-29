Samsunspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idman, önceki maçta forma giyen oyuncular için yenileme çalışmaları ile diğer oyuncular için koordinasyon, pas ve hücum çalışmaları içeriyordu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 31 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Panathinaikos karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme idmanı yaptı. Diğer oyuncular ise koordinasyon, pas ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Mourinho'nun kovulması sonrası İrfan Can Kahveci'den İngilizce paylaşım

Mourinho'nun kovulması sonrası İrfan Can'dan İngilizce paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat

Yine cebini doldurdu! İşte Fener'den kazandığı tazminat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.