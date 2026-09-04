Samsunspor, Borevkovic'i Vitoria'ya Kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat oyuncu Toni Borevkovic'i Vitoria SC'ye kiraladığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat oyuncu Toni Borevkovic'i Vitoria SC'ye kiraladığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı takımın yazılı açıklamasında, defans oyuncusu Toni Borevkovic'in bonservisinin, 2026-27 sezonu sonuna kadar Liga Portugal ekiplerinden Vitória SC takımına satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirildi.
Açıklamada, Hırvat defans oyuncusuna yeni takımında başarı dilendi.
Kaynak: AA