Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Samsunspor, golsüz berabere kaldı. Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink ile ilk lig maçından 1 puanla ayrıldı.
- Samsunspor'un puanı 31'e yükseldi, Fatih Karagümrük'ün puanı 13 oldu.
- Samsunspor'un bir sonraki Süper Lig maçı Gaziantep FK ile evinde, Fatih Karagümrük'ün maçı ise Trabzonspor deplasmanında olacak.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık skorla sona erdi.
SAMSUN'A FINK DE ÇARE OLAMADI
Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligde çıktığı ilk maçtan 1 puanla ayrıldı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, 31 puana yükseldi. Son sıradaki Fatih Karagümrük ise puanını 13 yaptı.
LİGDE SIRADAKİ RAKİPLERİ
Ligin bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük, zorlu Trabzonspor deplasmanına gidecek. Samsunspor, kendi sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.