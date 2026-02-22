Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık skorla sona erdi.

SAMSUN'A FINK DE ÇARE OLAMADI

Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligde çıktığı ilk maçtan 1 puanla ayrıldı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, 31 puana yükseldi. Son sıradaki Fatih Karagümrük ise puanını 13 yaptı.

LİGDE SIRADAKİ RAKİPLERİ

Ligin bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük, zorlu Trabzonspor deplasmanına gidecek. Samsunspor, kendi sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.