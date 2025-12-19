Mainz 05-Samsunspor maçının ardından

UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında Mainz 05'e deplasmanda 2-0 yenilerek son 16 turu için play-off oynayacak olan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, çok basit hatalar yaptıklarını söyledi.

Alman teknik direktör, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Mainz 05'in bugün hak ederek kazandığını dile getirdi.

Samsunspor adına üzücü olduğunu aktaran Reis, "Beklediğimiz gibi oynamadık maalesef. İlk yarıdaki pozisyonda o gol olsaydı belki bir dönüm noktası olabilirdi. Çok basit hatalar yaptık. Daha iyi defans yapabilirdik." dedi.

Reis, ikili mücadelelerde de kötü olduklarına dikkat çekerek, "Mainz daha fazla kazandı ikili mücadeleleri. Bir oyuncumuz daha sakatlandı. Daha iyi oynamak için tabii ki çalışacağız. Sonuç olarak play-off'lara kaldık bir maçımız daha var. ve sakatlıklardan geri dönen oyuncularımız da olacak." ifadelerini kullandı.