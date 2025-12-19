Haberler

Mainz 05-Samsunspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nde Mainz 05'e 2-0 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, basın toplantısında mağlubiyeti değerlendirdi. Reis, takımın ikili mücadelelerde zayıf kaldığını ve basit hatalar yaptıklarını söyledi.

UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında Mainz 05'e deplasmanda 2-0 yenilerek son 16 turu için play-off oynayacak olan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, çok basit hatalar yaptıklarını söyledi.

Alman teknik direktör, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Mainz 05'in bugün hak ederek kazandığını dile getirdi.

Samsunspor adına üzücü olduğunu aktaran Reis, "Beklediğimiz gibi oynamadık maalesef. İlk yarıdaki pozisyonda o gol olsaydı belki bir dönüm noktası olabilirdi. Çok basit hatalar yaptık. Daha iyi defans yapabilirdik." dedi.

Reis, ikili mücadelelerde de kötü olduklarına dikkat çekerek, "Mainz daha fazla kazandı ikili mücadeleleri. Bir oyuncumuz daha sakatlandı. Daha iyi oynamak için tabii ki çalışacağız. Sonuç olarak play-off'lara kaldık bir maçımız daha var. ve sakatlıklardan geri dönen oyuncularımız da olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi

Kanaldaki rezilliklere ses çıkaranları, böyle susturmuşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Haftalardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi

Haftalardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı

315 günlük hasret bitti! Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
Kredi kartı kullananlar dikkat! 13 gün sonra hepsi silinecek

Kredi kartı kullananlar dikkat! 13 gün sonra hepsi silinecek
Eski milli basketbolcu Ediz Baksi, balkon kazasında hayatını kaybetti

Eski milli basketbolcu, balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
title