Yüksel Yıldırım: "Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme yenileyeceğiz"

Güncelleme:
Konferans Ligi ve Süper Lig'de kötü bir dönem geçiren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, taraftara umut vererek Teknik Direktör Thomas Reis ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacaklarını duyurdu. Takımın başarısı için gerekli adımların atılacağını belirten Yıldırım, Mainz maçı için özel prim açıklayacağını da ifade etti.

Konferans Ligi ve Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftara mesaj veren Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Teknik Direktör Thomas Reis ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde 6 maçtır kazanamayan Samsunspor, dün de RAMS Başakşehir'e sahasında 2-0 mağlup oldu. Müsabakada birçok futbolcu taraftar tarafından ıslıklanırken, yurt dışında bulunan Yüksel Yıldırım ise sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, taraftara seslendi.

"Sizler gibi kahroldum"

Camiasına El Salvador'dan seslendiğini ifade eden Yüksel Yıldırım, "Bugün maçı otel odamda iş arkadaşlarım ile birlikte seyrettik ve sizler gibi kahroldum. Camiamızın müsterih olmasını istiyorum. Bana güvenin. Bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde almadım ama Şampiyonlar Ligi'nde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum. Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa imkanlar çerçevesinde yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Reis ile 2 yıl sözleşme uzatacağız"

Teknik Direktör Reis'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin yenileneceğini duyuran Başkan Yıldırım, "Thomas Reis hocamızla sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi. Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz. Lütfen rahat olun ve oyuncular üzerinde gereksiz baskı oluşturmayın. Bu takım devre arasına kadar gerekeni yapacağına hiç kuşkum yok. Birlikte başaracağız. Birlikte biz bir aileyiz" diye konuştu.

"Mainz maçına özel prim açıklayacağım"

Konferans Ligi son maçına özel prim açıklayacağını da dile getiren Yıldırım, "Şimdi hedef Mainz maçı. Latin Amerika'daki iş programımı değiştirdim. Takımımızla birlikte olmak için El Salvador'dan çarşamba sabahı Frankfurt, Almanya'ya uçacağım. Mainz maçı öncesi tüm takımla kenetlenip gerekli uyarıları yaparak takıma bir motivasyon toplantısı yapmayı planlıyorum. Ayrıca bu maçta galip gelip ilk 8'de kupaya devam etmek için de takıma özel bir prim açıklayacağım" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
