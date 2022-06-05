Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı - Haberler

Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktör Bayram Bektaş'la anlaştığı bildirildi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktör Bayram Bektaş'la anlaştığı bildirildi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Bayram Bektaş ile yapılan görüşmeler sonucunda 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın, 8 Haziran Çarşamba günü Nuri Asan Tesislerindeki imza töreni katılacağı kaydedildi. AA / İlyas Gün - Spor Bayram Bektaş Samsunspor Spor Haberler

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