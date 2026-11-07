Samsunspor, Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor'u 1-0 yendi

Samsunspor, Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor'u 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında Tümosan Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Samsunspor'un galibiyet golünü 39. dakikada Sekongo kaydetti; Konyaspor maçtan puansız ayrıldı.
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mert Bulut, Selim Şenöz
SAMSUNSPOR: Bilal Bayazıt, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Watt, Samed Onur, Coulibaly (Dk. 90+2 Guarino), Sekongo (Dk. 78 Ohlenschlaeger), Sousa (Dk. 72 Assoumou), Bayo (Dk. 72 Tavsan)
TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır, Uğurcan (Dk. 46 Andzouana), Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku, Toth (Dk. 46 Jevtovic), Melih, Colley (Dk. 77 Bardhi), Gonçalves (Dk. 61 Enis Destan), Dompe, Mohamed (Dk. 61 Muleka)
GOL: Dk. 39 Sekongo ( Samsunspor )
SARI KARTLAR: Samed Onur, Mendes, Tavsan ( Samsunspor ) – Masuaku, Enis Destan ( Tümosan Konyaspor )
Süper Lig'in 11'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Tümosan Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
15'inci dakikada Sousa'nın pasıyla buluşan Coulibaly'nin ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutu kaleci Bahadır kurtardı.
26'ncı dakikada Dompe'nin ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Colley'in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
31'inci dakikada Sousa'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci ile karşı karşıya kalan Sekongo'nun şutunda kaleci Bahadır topu iki hamlede kurtardı.
39'uncu dakikada Coulibaly'nin ceza sahası dışına yerden pasıyla buluşan Sekongo'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
64'üncü dakikada Dompe'nin ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
68'inci dakikada Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta Rayyan Baniya'nın indirdiği topa gelişine vuran Andzouana'nın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşma Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.