Samsunspor, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 20'nci haftasında Samsunspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ve Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

İyi bir oyunla istedikleri skoru aldıklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Daha önceki maçlarda olduğu gibi bu maçta da çok iyi performans gösterdik. Sivasspor'un güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz. Rakibin çok tecrübeli oyuncuları var. Böyle bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Ben de takımım ile maçtan önce konuşmuştum. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı söyledim. Güçlü ve defansta sert oynamamız gerektiğini söyledim. Geçişlerde iyi olmamız gerektiğini söyledim. İkinci yarı biraz daha kontra oyununa döndük. Çünkü 2 gün önce bir maç oynadık. İyi bir oyunla istediğimiz skoru almayı başardık" dedi.

Sakatlığından dolayı oyundan çıkan Moryke Fofana hakkında da bilgi veren Gisdol, "Şu an biraz ağrısı var. Yarın sabah MR çekildikten sonra durumunu net olarak göreceğiz" diye konuştu.

BÜLENT UYGUN: SAMSUNSPOR'U TEBRİK EDİYORUM

Samsunspor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "2-3 günde bir maç yapıyorsunuz. Yaklaşık 7 günde 3 tane maç oynadık. Afrika kupası var, sakat oyuncularım var, ayrılmak isteyen futbolcum var, hasta oyuncum var. 3 günde bir maç yaparak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. 17-18 hafta oynamayan oyuncuları sahaya sürdük. Galibiyetten dolayı Samsunpor'u tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.