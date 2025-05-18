Samsunspor, Sivasspor'u 1-0 Mağlup ederek 60 Puanla Sezonu Tamamladı

Samsunspor, Sivasspor'u 1-0 Mağlup ederek 60 Puanla Sezonu Tamamladı
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Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor, Sivasspor karşısında 1-0 galip gelerek puanını 60'a çıkardı. Maç sonrası her iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geç gidişin sıkıntı olduğunu belirtirken, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis sezonun çılgın geçtiğini ifade etti.

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 1 - 0 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay karşılaşmayı değerlendirdi.

Sivas'a geç gittiğini belirten Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bugün bizim kazanmamız gerekiyordu. Tabii ki Samsunspor'un bir hedefi vardı. Ama ilk yarı istediğimiz gibi olmadı. Ama ikinci yarı gerçekten çok iyi oynadık. İyi de pozisyonlar, iyi de baskı kurduk. Ama maalesef golümüzü atamadık. Beni Sivas'a çağırdıklarında bizim çok geç gitmemiz ve orada tabii ki transfer yapamadık. Ben kendim isteyerek gittim. Çünkü benim kendi memleketim. Her zaman çağırsalar yine giderdim. Ama maalesef yetişemedik, geç kaldık. Biraz daha erken oraya gidebilseydik, biraz da o takıma dokunabilseydik, antrenman yapsaydık, daha iyi olurdu ama olmadı. Kısmet olmadı ama elimizden gelen bütün gayreti gösterdik" dedi.

'ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIM, ONUN İÇİN İÇİM RAHAT'

Sivasspor için elinden gelen her şeyi yaptığını ve içinin rahat olduğunu ifade eden Çalımbay, "Yani benim kariyerim bozulmuş, etmiş benim için önemli değil. Sivas'tan çağırdıkları zaman her zaman giderim. Elimden gelen her şeyi yaparım. ve burada da aynısını yaptım. Elimden gelen her şeyi yaptım, onun için içim rahat. Tabii ki ama üzülüyoruz. Ama seneye kesinlikle tekrar Sivasspor lige çıkar. Biz her zaman Sivas'ın yanındayız. Sivas'ı her zaman iyi olması için ne gerekiyorsa, bizden ne istiyor olursa yaparız yani. Üst üste Avrupa'ya gittik. Türkiye Kupası'nı aldık yani. Bizim mükemmel bir takımımız vardı. Şimdi o takımın üstüne 4 tane oyuncu alınsaydı o takım daha bambaşka bir yere gelirdi. Yani öyle bir şeyde yapılmadığı için o yüzden de takım yavaş yavaş düştü" diye konuştu.

ÇILGINCA BİR SEZON OLDU

60 puana ulaştıklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Almış olduğumuz galibiyet sebebiyle 60 puana ulaştık. Bu inanılmaz bir şey. Çok çılgınca bir sezon oldu diyebilirim. Sezon boyunca göstermiş olduğumuz ve bugün aldığımız galibiyet nedeniyle futbolcu kardeşlerimle gurur duyuyorum. Maçta yakalamış olduğumuz pozisyonlar vardı. Bunları değerlendiremedik. Oynamamız gereken 2 maç daha var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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