Samsunspor-Sivasspor Maçında VAR Danimarkalı Hakem Jonas Hansen
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahne alacak Samsunspor ile Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jonas Hansen oldu. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bugün oynanacak Samsunspor- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jonas Hansen oldu.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor ile Sivasspor, bu akşam saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Güran Hasova olacak.
Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Danimarkalı Jonas Hansen oturacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev alacak. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor