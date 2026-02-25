Haberler

Samsunspor, Shkendija maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın evinde Kuzey Makendonya ekibi Shkendija ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin, Afonso Sousa, Tahsin Bülbül, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan Ali Diabate ile yeni transferler Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da forma giyemeyecek.

Samsunspor, Shkendija'yı elediği takdirde son 16 turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk veya İspanya'nın Rayo Vallecano takımlarından biriyle eşleşecek. - SAMSUN

