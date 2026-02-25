Haberler

Samsunspor, Shkendija maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Shkendija ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Thorsten Fink'in yönetimindeki antrenmanda, sakat oyuncular Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa yer almadı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında sahasında Shkendija ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman, 1 saat sürdü.

İdmanın basına açık ilk 15 dakikasında kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Basına kapalı bölümde ise oyuncuların çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladıkları öğrenildi.

İdmana sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa katılmadı.

Samsunspor-Shkendija müsabakası, yarın saat 20.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün
