Samsunspor, Shkendija maçının hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor, Shkendija maçının hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija karşısında oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından çift kale maç yaptı.

Üsküp National Arena Todor Proeski Stadı'nda teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.

İdmanın basına açık ilk 15 dakikasında kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleri ve dar alanda paslaşma yaptı. Basına kapalı bölümde çift kale maç yapan futbolcular, antrenmanı tamamladı.

Shkendija- Samsunspor müsabakası, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
