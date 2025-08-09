Samsunspor Sezona Galibiyetle Başladı

STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Akıncık

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 72 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Holse (Dk. 72 Makoumbou), Ntcham (Dk. 83 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Dimata (Dk. 63 Muja), Moundilmadji (Dk. 83 Ceesay)

GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan Akkan, Pedro, Goutas, Zuzek, Abdurrahim (Dk. 68 Hanousek), Kyabou, Etebo (Dk. 42 Samed), Fıratcan (Dk. 46 Thalisson), Nalepa (Dk. 82 Furkan Ayaz), Metehan, Popa (Dk. 68 Göktan)

GOLLER: Dk. 38 (P) Moundilmadji, Dk. 67 Holse ( Samsunspor ) - Dk. 88 Metehan ( Gençlerbirliği )

SARI KART: Celil ( Samsunspor )

Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Maç öncesi Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, bir dönem Samsunspor'u çalıştıran Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'na çiçek takdim etti.

4'üncü dakikada Dimata'nın ceza sahasına yerden yaptığı ortada Gençlerbirliği defansının uzaklaştırmak istediği top Holse'nin önüne düştü. Holse topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

13'üncü dakikada Van Drongelen'in pasıyla buluşan Dimata'nın ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci Gökhan son anda engelledi. Dönen topu defans kornere gönderdi.

18'inci dakikada Ntcham'ın ceza sahası son çizgisinden yaptığı ortada Moundilmadji'nin dokunduğu top az farkla yandan auta çıktı.

38'inci dakikada Tomasson'un ceza sahasına yaptığı ortada Kyabou'nun eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Moundilmadji'nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

62'nci dakikada Abdurrahim'in ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

67'nci dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla buluşan Holse'nin ceza sahası dışından kaleye çektiği sert şut ağlarla buluştu: 2-0.

69'uncu dakikada defansın arkasına sarkan Muja'nın ceza sahası çizgisi önünden kaleye çektiği şut az farkla direğin dibinden auta çıktı.

88'inci dakikada Samsunspor defansının uzaklaştıramadığı topla buluşan Metehan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.