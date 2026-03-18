Samsunspor, Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Rayo Vallecano ile karşılaşacak

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya konuk olacak. İlk maçta 3-1 yenilen Samsunspor, çeyrek finale yükselebilmesi için en az 3 farkla galip gelmek zorunda.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk olacak.

İspanya'nın başkentti Madrid'in Vallecas Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak maçı, Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, Rayo Vallecano ile sahasındaki son 16 turu ilk maçında sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Samsunspor'un çeyrek finale yükselebilmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. İki farklı galibiyet durumunda maç uzatmaya gidecek.

Samsun ekibi, her türlü mağlubiyet ve beraberlik durumunda ise Avrupa kupasına veda edecek.

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.

Tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün
