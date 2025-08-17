Samsunspor, Panathinaikos Maçına Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında 21 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.

Isınma hareketleri ile idmana başlayan futbolcular; 5'e 2, dar alanda yönsüz oyun, rondo ve 2 takımlı hedefli oyun ile günü tamamladı.

Yeni transferler Toni Borevkovic, Afonso Sousa ve kaleci Albert Posiadala da antrenmanda yer aldı. Sakatlığı devam eden Anthony Musaba ise takımdan ayrı çalıştı.

Samsun ekibi, Panathinaikos maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.