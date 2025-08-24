Samsunspor, Panathinaikos Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında sahasında 28 Ağustos Perşembe günü Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki futbolcular antrenmanı koordinasyon çalışması, dar alanda yönsüz oyun ve hedefli oyun ile tamamladı.
Tedavilerine devam edilen Carlo Holse ile Anthony Musaba, takımdan ayrı çalıştı.
Karadeniz ekibi, Panathinaikos müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.