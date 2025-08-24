Samsunspor, Panathinaikos Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında Panathinaikos ile karşılaşacak olan Samsunspor, antrenmanlarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki futbolcular koordinasyon çalışmaları ve oyun taktikleri üzerinde durdu. Tedavisine devam edilen Holse ve Musaba ise takımdan ayrı çalıştı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında sahasında 28 Ağustos Perşembe günü Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki futbolcular antrenmanı koordinasyon çalışması, dar alanda yönsüz oyun ve hedefli oyun ile tamamladı.

Tedavilerine devam edilen Carlo Holse ile Anthony Musaba, takımdan ayrı çalıştı.

Karadeniz ekibi, Panathinaikos müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
