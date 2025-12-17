Haberler

Samsunspor, Mainz 05 maçına hazır

Samsunspor, Mainz 05 maçına hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Mainz 05 ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6'ncı ve son haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Mainz 05 müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Mewa Arena'da teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.

İdmanın basına açık ilk 15 dakikasında kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleri yaptı.

Basına kapalı bölümde futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi.

Mainz 05- Samsunspor müsabakası yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alanyaspor, Trabzonspor'u deplasmanda yenerek büyük bir sürprize imza attı

Trabzonspor'a kendi sahasında şok skor
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Alanyaspor, Trabzonspor'u deplasmanda yenerek büyük bir sürprize imza attı

Trabzonspor'a kendi sahasında şok skor
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım

Icardi'den herkesi şaşırtan olay paylaşım
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor

Konyaspor, Süper Lig devinin satışa koyduğu iki yıldızına da göz dikti
title