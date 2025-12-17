Samsunspor, Mainz 05 maçına hazır
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Mainz 05 ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6'ncı ve son haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Mainz 05 müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.
Mewa Arena'da teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.
İdmanın basına açık ilk 15 dakikasında kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleri yaptı.
Basına kapalı bölümde futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi.
Mainz 05- Samsunspor müsabakası yarın TSİ 23.00'te başlayacak.