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Samsunspor küme düşme hattında milli araya girdi, futbolculara 1 hafta izin verildi

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Samsunspor küme düşme hattında milli araya girdi, futbolculara 1 hafta izin verildi
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Son 4 maçını kaybederek milli araya küme düşme hattında giren Samsunspor'da antrenman sonrası futbolculara 1 hafta izin verildi. Özel programdaki oyuncular cuma gününe kadar çalışacak, 29 Eylül'de milli takımdaki 5 oyuncu dışında tüm futbolcular antrenmana katılacak.

beyazlı ekip, antrenmanın ardından 1 haftalık izne ayrıldı.

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmayı kaybederek milli araya küme düşme hattında giren Samsunspor'da bugün yapılan antrenmanın ardından futbolculara 1 hafta izin verildi. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, teknik ve sağlık ekibinin planlaması doğrultusunda sakatlıkları bulunan Fatih Kaya, Jaurs Assoumou, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger ve Elayis Tavsan'ın yanı sıra sakatlığını yeni atlatan Tanguy Coulibaly ve takıma sonradan katılan Mohamed Bayo'nun cuma gününe kadar özel program dahilinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Ayrıca milli takımlarda bulunan Okan Kocuk, Yiğit Efe Üstün, Igor Drapiski, Logi Tmasson ve Strahinja Erakovi dışında diğer oyuncuların ise kendilerine verilen bireysel program doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği ve 29 Eylül Salı günü, milli takımlarda bulunan 5 oyuncunun haricinde tüm oyuncuların takım antrenmanında yer alacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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