Samsunspor Kombine Bilet Satışı Başladı, Taraftarlar Problemlerle Karşılaştı

Samsunspor Kombine Bilet Satışı Başladı, Taraftarlar Problemlerle Karşılaştı
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Samsunspor'un yeni sezon kombine biletleri satışa çıkarıldı, ancak POS cihazının ve para sayma makinesinin olmaması nedeniyle taraftarlar zorluk yaşadı. Yenilenen satış noktasıyla ilgili eleştiriler gündeme geldi.

Samsunspor'un yeni sezon kombine biletleri bugün satışa çıktı. 'Biletinial' firmasının bilet satışı yapılan gişeye POS cihazı ve para sayma makinesi getirmemesi nedeniyle taraftarlar ve gişe görevlileri dakikalarca elleriyle para saymak zorunda kaldı. O anlar ise 'Köyden İndim Şehre' filmindeki para sayma görüntülerini hatırlattı.

Bu sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek Samsunspor'da, kombine bilet satışına bugün başladı. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon bilet sağlayan firma yerine bu sezon Biletinial firmasıyla anlaşıldı. Taraftarlar bir alışveriş merkezi meydanında bulunan satış noktasına saatler öncesinden geldi. Gişe görevlileri taraftarlara POS cihazının olmadığını ve paraları nakit getirmeleri gerektiğini söyledi. Nakit olarak paraları çeken taraftarlar bu kez de kombine almak için görevlilerin para sayma makinesi olmayan gişelerde dakikalarca para saymasını bekledi.

Taraftarlar duruma tepki gösterdi

Duruma tepki gösteren taraftarlar, "Yıl 2025, düştüğümüz durumlara bakın. POS cihazı yok, bankadan nakit çekip geldik. Ne kadar iş bilmez varsa burada. Para saymayı bilen yok, makine yok. Bir tomar para ile burada bekliyoruz. Sevdamız Samsunspor uğruna düştüğümüz durumlar bu" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftarlar da duruma tepki göstererek, bu ilkel uygulamaların düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan bu sezon açıklanan kombine bilet fiyatları ise 5 bin 500 TL ile 40 bin TL arasında değişiyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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