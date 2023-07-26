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Samsunspor, Köln'den Kingsley Schindler'i transfer etti

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Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Köln formasını giyen orta saha oyuncusu Kingsley Schindler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Yüksel Yıldırım'ın İstanbul'da bulunan ofisinde gerçekleşen imza töreninde, 30 yaşındaki futbolcu kırmızı-beyazlı formayı giydi.

Samsunspor, Alman ekiplerinden Köln formasını giyen orta saha Kingsley Schindler ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Köln'de oynayan Ganalı oyuncu Kingsley Schindler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Yüksel Yıldırım'ın İstanbul'da bulunan ofisinde atılan imza ile 30 yaşındaki futbolcu kırmızı-beyazlı formayı giydi. Başkan Yıldırım, Kingsley Schindler'e "Samsunspor ailesine hoşgeldin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Canbulat - Spor

Yüksel Yıldırım Samsunspor İstanbul Spor Güncel Haberler

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