Samsunspor Kocaelispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor, mücadelenin yapılacağı Kocaeli'ye hareket etti. Teknik heyet ve futbolcular, bugün öğle saatlerinde Nuri Asan Tesisleri'nden yola çıkarak önce Çarşamba Havalimanı'na, ardından da hava yolu ile İstanbul'a gitti. Buradan da karayolu ile Kocaeli'ye geçen kırmızı-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı. Karadeniz temsilcisini tesislerden kulüp çalışanları uğurladı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor