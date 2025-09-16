Haberler

Samsunspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Samsunspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı 3. hafta erteleme maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi. Sakatlığı devam eden Emre Kılınç idmana katılmadı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile oynayacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, taktik çalışma ile Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bitirdi.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Emre Kılınç, antrenmanda yer almadı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Seren Serengil'den yıllar sonra gelen Emrah itirafı

Seren Serengil seneler sonra asıl bombayı patlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları rekor kırdı, mutlu olmayan tek bir kesim var

Altın fiyatları rekor kırdı, mutlu olmayan tek bir kesim var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.