Samsunspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı 3. hafta erteleme maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi. Sakatlığı devam eden Emre Kılınç idmana katılmadı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile oynayacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, taktik çalışma ile Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bitirdi.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Emre Kılınç, antrenmanda yer almadı.