Samsunspor, Karagümrük'ü Ağırlıyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Maç, 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda başlayacak. Samsunspor, 5 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 8 puan toplarken, Karagümrük sadece 1 galibiyetle 3 puanda kalmış durumda. Takımda sakat oyuncular bulunuyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, oynadığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.

Ligde çıktığı 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ise 3 puanı bulunuyor.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa, Fatih Karagümrük karşısında görev yapamayacak.

