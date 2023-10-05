Samsunspor Kaptanı Osman Çelik: Kötü Sonuçlar Nedeniyle Rahat Uyuyamıyoruz

Samsunspor kaptanı Çelik: "Eve gittiğimizde rahat uyuyamıyoruz"

SAMSUN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Samsunspor'un kaptanı Osman Çelik, alınan kötü sonuçlarının ardından eve gittiklerinde rahat uyuyamadıklarını ve çok çalışıp kötü gidişatı düzeltmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 1 puan toplayabilen Samsunspor, ligde son sırada bulunuyor. Alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılırken, takım hafta sonu oynanacak Çaykur Rizespor maçına yardımcı antrenör Emre Bayraktar yönetiminde hazırlanıyor. Rizespor maçı öncesi Futbol Direktörü olarak Fuat Çapa'nın göreve getirildiği açıklanırken, Samsunspor'un kaptanı Osman Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak takımın son durumu hakkında bilgi verdi.

Fuat Çapa'nın camiayı bildiğini ve kulübe faydalı olacağına değinen Osman Çelik, "Gaziantep FK maçı öncesinde bir hoca ayrılığı yaşadık. O maçta bir reaksiyon vermemiz gerekirdi. Beklediğimiz sonucu alamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüzde Ç. Rizespor maçı var. Puan olarak en dipte görünüyoruz ama oyunsal anlamda iyi oynadığımız maçlarda istediğimiz puanları alamadık. Fuat Çapa geldi ve takım olarak yeni bir yapılanmaya gittik. Eskiden çalıştığım bir hocaydı. Bize de çok faydası olacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımızla birlikte bir reaksiyon vermemiz gerektiğini tekrar konuştuk. Rizespor maçının inşallah daha güzel geçeceğine inanıyoruz. Fuat Çapa, geçmişte burada çalıştı ve kulüp yapısını biliyor. Şu an hoca değil başka bir pozisyon için geldi ama futbol bilgisine ve karakterine güveniyorum. Bundan sonraki süreçte bize faydalı olacak diye düşünüyorum" dedi.

"Eve gittiğimizde rahat uyuyamıyoruz"

Alınan kötü sonuçlar nedeniyle kendilerinin de rahat olmadığını dile getiren Çelik, "Taraftarımızın beklentisi yüksek. Biz de bu beklentinin altında kaldığımızın farkındayız. Eve gittiğimizde rahat uyuyamıyoruz. Biz de çok üzülüyoruz. Çok çalışıp, bunu geliştirmek istiyoruz. Bu kötü gidiş bir yerde kırılacak. Ondan sonraki süreç daha güzel olacak. İhtiyacımız olan şey bir galibiyet alıp, özgüven kazanıp, üst sıralara tırmanmak. Buna yapacak karakter ve kalitedeyiz. Takım arkadaşlarımızın kariyerlerine ve karakterlerine çok güveniyorum. Bu takım beklenilenden daha iyi yerde ligi bitirecektir. Baskı hissetmiyoruz ama üzülüyoruz. Yapılan eleştirilere saygı gösteriyoruz. Uzun yıllardan sonra Süper Lig'e çıktık. Taraftar da başarı bekliyor. Kaliteli bir takım kuruldu. Geçiş dönemini sıkıntılı yaşıyoruz. Alacağımız galibiyetle ivmeleneceğimize inanıyorum. Rizespor maçında alacağımız galibiyetle daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Samsunspor, 8 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor'un rakibi olacak.