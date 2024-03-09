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Samsunspor Kalecisi Okan Kocuk: Her Maç Final Gibi

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Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, ligde son haftalara girdiklerini belirterek, 'Her maç final gibi. Taraftarımızın desteğini arkamıza aldığımızda kazanamayacağımız maç yok' dedi.

Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, ligde son haftalara girdiklerini belirterek, "Her maç final gibi. Taraftarımızın desteğini arkamıza aldığımızda kazanamayacağımız maç yok" dedi.

Son haftalarda gösterdiği başarılı performansa dikkatleri üzerine çeken Samsunspor'un file bekçisi Okan Kocuk, açıklamalarda bulundu. Takım iyiye gittikçe yükselen bir performansının olduğunu ifade eden Kocuk, "Futbol tek kişilik bir oyun değil, takım oyunu. Takımca iyi işler yapıyoruz. Arkadaşlarıma ayak uydurmaya çalışıyorum. Onlar da bana çok yardımcı oluyorlar. Takıma ne kadar katkı verebilirsem benim için çok değerli. İnşallah daha çok katkı sağlarım, takıma daha çok yardımcı olabilirim. Puanlar topladıkça yukarıda yerimizi daha da garanti altına almış oluruz. Alacağımız her puan çok önemli" diye konuştu.

"Her maç final gibi"

Ankaragücü ile oynayacakları maçı değerlendiren başarılı kaleci, "Ligin son haftalarına girdik. Bizim için son maçlar gerçekten önemli. İçerideki Ankaragücü maçı bizim için diğer maçlardan bir farkı yok. Her maç final gibi. Bu maçı da içeride oynuyoruz. Taraftarımızın desteğini arkamıza aldığımızda kazanamayacağımız maç yok. İçeride taraftarımızın desteği ile 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Gisdol, takımda aile ortamı oluşturdu"

Takımdaki herkesin bir aile gibi olduğunu söyleyen Okan Kocuk, "Samsunspor, lige yeni çıkan bir takım. Yeni kurulan bir takıma her zaman zorluklar yaşanılabiliyor. Daha öncesinde de ben bunları yaşadım. Biraz sabır gerekli. Oyuncuların alışma süreci var. Tabii ki de hoca farkı var. Gisdol hocamız geldi ve bir aile ortamı oluşturdu. Ortama bir disiplin kattı. Oyuncular onu seviyor ve ona güveniyor. Onun verdiği taktikleri uygulayarak sahada puanlar almaya başladığımız anlardan itibaren oyuncuların güveni yerine geldi. İçerideki aile ortamı çok önemli. Hoca oyuncularını seviyor. Bence en önemlisi de bu. Herkes birbirini severse, herkes birbiri için savaşırsa başarı geliyor. Şu anda takımda bir aile ortamı var" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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