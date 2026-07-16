Samsunspor, yeni sezon kampının ikinci etabını Hollanda'da yapacak

1 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'da gerçekleştireceğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 17 Temmuz Cuma günü yapılacak antrenmanla tamamlayacağı belirtildi. Futbolcuların 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde izin yapacağı, sezon öncesi kamp çalışmalarının ikinci etabının ise 20 Temmuz-1 Ağustos 2026 tarihleri arasında Hollanda'da gerçekleştirileceği ifade edildi.

Samsunspor'un Hollanda kampındaki hazırlık maçlarının programı da açıklandı. Buna göre kırmızı-beyazlı ekip, 22 Temmuz'da Fransa temsilcisi USL Dunkerque, 25 Temmuz'da Belçika ekibi LA Louvire FC, 29 Temmuz'da Yunanistan'ın AEK Athens takımı ve 1 Ağustos'ta Belçika temsilcisi KVC Westerlo ile karşı karşıya gelecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı