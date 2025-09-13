Haberler

Samsunspor - Hesap.com Antalyaspor Maçının İlk Yarısı Antalyaspor'un Üstünlüğü ile Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Hesap.com Antalyaspor, Samsunspor'u 1-0 mağlup durumda bırakmayı başardı. Antalyaspor'un golünü Soner Dikmen kaydetti.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Murat Altan

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 38 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Sousa, Holse, Musaba, Mouandilmadji

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Abdülkadir Ömür, Soner Dikmen, Ceesay, Storm, Ramzi Safuri, Van de Streek

Gol: Dk. 21 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Hesap.com Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, misafir takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

6. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest atışı Abdülkadir Ömür kullandı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Storm'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

17. dakikada Samsunspor'un atağında Makoumbou'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sousa, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleci Julian'ın üzerinden aşırtma vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı son anda defans uzaklaştırdı.

21. dakikada misafir takım, 1-0 öne geçti. Antalyaspor'un kazandığı serbest atışı Abdülkadir Ömür kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda direğe çarpan topu Soner Dikmen tamamladı: 1-0.

41. dakikada ev sahibi ekibin atağında Holse'nin sağ çaprazdan ceza sahasına ortaladığı top defanstan sekerek Tomasson'un önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak, direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Hesap.com Antalyaspor, 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
