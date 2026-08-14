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Samsunspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Samsunspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışmalar yer aldı. Sakatlıkları bulunan Tanguy Coulibaly ve Elayis Tavşan idmanda yer almazken, Cherif Ndiaye takımla birlikte çalıştı. Cezalı Eliot Watt ise Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Samsunspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, 17 Ağustos Pazartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Sakatlıkları bulunan Tanguy Coulibaly ve Elayis Tavşan antrenmanda yer almadı. Bir süredir fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışan Cherif Ndiaye ise takımla birlikte çalıştı. Geçen sezondan 4 maç cezası bulunan Eliot Watt ise Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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