Samsunspor-Göztepe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile sahasında 3-3 berabere kalan Samsunspor'un Teknik Direktörü Thorsten Fink, son dakikada geri gelmeyi başardıklarını söyledi.

Fink, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmada çok fazla hata yaptıklarını anlattı.

Gelecek adına çok fazla çalışmaları gerektiğine işaret eden Fink, şunları kaydetti:

"Bugün topla çok doğru işler yapamadığımızı söyleyebilirim. Gelecek adına çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Çok fazla hatalar yaptık. Rakibimizden fazla pozisyonlar bulduk. Yaptığımız hatalardan ders çıkarmamız gerekiyor. Marius'un kaçırdığı şanssız bir penaltı vardı. Onu atsaydık öne geçecektik. Kontratak oynayan bir takıma karşı oynadık. Hak edilmiş bir beraberlik aldık. İlk maçlarda bütün takımların zorlandığını söyleyebilirim. Son dakikalarda da olsa geri gelmeyi başardık. İlk yediğimiz golde pozisyon bana ilk başta ofsayt gibi geldi ama soyunma odasında baktık. Ofsayt olmadığını gördük. Hakemin performansı bence fena değildi. Bize çalınan penaltı pozisyonu doğruydu. Hakemin kararları genel itibariyle doğruydu."

Fink, takımın hedefine değinerek, "İlk 5'te olmak zor olacaktır. Genç bir takımız, genç olan oyuncularımız var. Genç oyuncular bizim geleceğimiz olacak. Bu maç üzerinde iyi bir savaş verdiğimizi söyleyebilirim. Biz 5'inci olmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bugün oynamış olduğumuz futbolla alakalı taraftarımıza iyi bir futbol izlettiğimizi söyleyebilirim. Sıkıcı bir maç olmadı. Genç bir kadromuz var. Bunu geliştireceğiz. Kaliteli bir kadromuz var. Sakat oyuncular nedeniyle bugün dar bir kadroyla sahaya çıktık. Sezon uzun olacak. Geçen sene defansif anlamda en iyi oyun sergileyen takıma karşı oyun oynadık ve onlara 3 gol attık." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA