Samsunspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı.

Samsun ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.