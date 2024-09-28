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Samsunspor - Göztepe Maç Özeti: İlk Yarıda Göztepe Önde

Samsunspor - Göztepe Maç Özeti: İlk Yarıda Göztepe Önde
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Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Samsunspor, Göztepe'ye 1-2 mağlup duruma düştü. İlk yarıda Göztepe, Zeki Yavru'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti, ardından Marius'un kafa golüyle eşitliği sağlandı, ancak Ramulo'nun attığı golle Göztepe yeniden öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Samsunspor, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-1 üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Ntcham'ın şutunu kaleci Lis, parmaklarının ucuyla köseden çıkartarak kornere çeldi.

13. dakikada Göztepe'nin sol kenardan kullandığı kornerde, Zeki Yavru kafasıyla yaptığı ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi. 0-1

28. dakikada Bola'nın soldan kestiği ortaya iyi yükselen Marius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

41. dakikada sağ kenardan ceza sahsına giren Ramula'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın solundan filelere gitti. 1-2

Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner Özaral

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Rick van Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola, Ait Bennasser, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Gaetan Laura, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil, Celil, Muja, Soner Aydoğdu, Tait, Dimata, Schindler, Soner Gönül, Ercan, Yunus

Teknik Direktör: Thomas Reis

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton Santos, Malcom Mputu, Ogün Bayrak, Djalma Silva, Junior Dennis, Isaac Solet (Matsuki dk. 5), Doğan Erdoğan, Ramulo Cruz, Juan da Silva

Yedekler: Arda, Emircan, İsmail, Nazım, Hugo, Ahmed, Tijanij, Fofana

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Marius (dk. 28) (Samsunspor), Zeki Yavru (dk. 13 k.k.), Ramulo (dk. 41) (Göztepe) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Zeki Yavru Samsunspor samsun

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