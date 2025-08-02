Samsunspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
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Samsunspor, Süper Lig'deki sezonun ilk maçında 9 Ağustos'ta karşılaşacağı Gençlerbirliği için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan çalışmalarda takımın hazırlıkları devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun flaş ekiplerinden Samsunspor, lige yeniden yükselen Gençlerbirliği ile oynayacağı ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, USL Dunkerque maçının ardından günü tek antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleşen çalışmada, bir grup rejenerasyon antrenmanı yaparken diğer grup ısınma, yönsüz oyun, hedefli oyun, rondo ve dayanıklılık şartlarıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, sezonun ilk maçında 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Karadeniz temsilcisi o güne kadar çalışmalarını Nuri Asan Tesislerinde sürdürecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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