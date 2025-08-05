Samsunspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

İdmana ısınma, koordinasyon, rondo ve yönsüz oyun ile başlayan futbolcular, antrenmanı dar alanda oyun ile tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.