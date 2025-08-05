Samsunspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanın detayları açıklandı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
İdmana ısınma, koordinasyon, rondo ve yönsüz oyun ile başlayan futbolcular, antrenmanı dar alanda oyun ile tamamladı.
Kırmızı-beyazlı takım, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.