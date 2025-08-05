Samsunspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanın detayları açıklandı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

İdmana ısınma, koordinasyon, rondo ve yönsüz oyun ile başlayan futbolcular, antrenmanı dar alanda oyun ile tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı

Murat Övüç'e bile seans yapmıştı! Psikolog değil halı yıkamacıymış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu

Üniversiteden adı silinen AK Parti kurucusu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.