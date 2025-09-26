Haberler

Samsunspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

Samsunspor, Gaziantep FK Maçına Hazır
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda sakat oyuncuların yer almadığı belirtildi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman taktik çalışmayla sona ererken, sakatlıları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin idmana katılmadı.

Samsun'daki hazırlıklarını bitiren kırmızı-beyazlı ekip, maçın oynanacağı Gaziantep'e hareket etti.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
